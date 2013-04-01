Жительницы Ленобласти угодила в больницу с отравлением таблетками

Женщину доставили в больницу, она находится в состоянии средней тяжести в отделении токсикологии.

Утром в воскресенье, 25 декабря, в НИИ скорой помощи доставили 28-летнюю женщину с отравлением. Пострадавшую забрали около 04.45 из квартиры одного из домов на проспекте Энергетиков. Врачи предполагали, что молодая женщина съела слишком много "Но-шпы", являющейся спазмолитиком.

По оценкам медиков, пациента была в состоянии средней тяжести. Ее поместили в отделение токсикологии. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Обстоятельства, при которых пострадавшая отравилась – пока остаются загадкой. Проверяются возможные версии.

На прошлой неделе в Красносельском районе спасали объевшуюся таблеток восьмиклассницу. Девочка почувствовала себя плохо, когда заперлась в ванной после ссоры с родителями. Но родные подняли панику и вызвали скорую. Пострадавшую удалось откачать. Подробности инцидента уточняются.