Видео из Кемерово: женщина под видом мерчандайзера обворовывала магазины

В Ленинск-Кузнецке местная жительница приходила в продуктовые супермаркеты под видом товароведа и воровала еду.

Недавно в сети появилось видео "ограбления года": в Кемеровской области некая женщина "прикидывалась" мерчандайзером, а вместо этого обворовывала магазины. Кражи происходили в супермаркетах Ленинск-Кузнецка. После того, как сотрудники универсамов обнаружили недостачу, они решили проверить камеры видеонаблюдения, которые и запечатлели хищение продуктов.

На кадрах можно заметить, как полная женщина рассматривает товар на прилавках магазина. Когда никого нет, она осторожно озирается по сторонам и начинает нервно распихивать продукты: колбасу, сыр, молочку, по своим карманам.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что женщина представлялась мерчандайзером или товароведом по имени Наталья.

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Видео: вконтакте, Галочка Мощеева