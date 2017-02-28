Женщина разбилась насмерть во дворе дома в Колпине

Тело без признаков жизни нашли во дворе одного из домов в городе Колпино. Предположительно, причиной ее смерти стало падение с пятого этажа того же дома.

Неприятный сюрприз ожидал прохожих во дворе дома 84 на Павловской улице. Около полудня в понедельник, 27 февраля, там обнаружили бездыханное тело женщины. Предварительно, она скончалась от падения с пятого этажа или высоты около пятнадцати метров.

Правоохранительным органам удалось быстро вычислить личность разбившейся. Ею оказалась 55-летняя местная жительница. Чтобы уточнить причину ее кончины, тело женщины отправили в морг. Эксперты проведут вскрытие. Обстоятельства инцидента также до сих пор не известны. Над этим работают служители закона.

Накануне днем Piter.tv сообщал, что на Белы Куна 11-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки и разбился. Пострадавший сумел выжить. За его здоровьем следят врачи. Очевидцы позже сообщали, что на крыше дома видели мальчика не в одиночестве. По их словам, на высотку вместе с ним забрались и две девочки. Некоторые сразу же связали инцидент с деятельностью так называемых "групп смерти", однако инцидент больше похож на несчастный случай.