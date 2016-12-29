Пьяный хулиган сообщил о бомбе в отеле на Казанской

Петербуржец позвонил в полицию и сообщил, что хозяин отеля на Казанской улице заложил бомбу в заведении и ушел. Проверка никаких следов взрывных устройств не нашла.

В четверг, 26 января, около трех часов дня в полицию позвонил незнакомец и заявил, что в отеле на улице Казанская заложена бомба. По его словам, владелец заведения установил бомбу, закрыл двери и уехал. На место отправились правоохранители. Проверку проводили без эвакуации постояльцев и жителей дома. Разумеется, никаких взрывных устройств или их следов в гостинице не нашли.

Зато служителям закона удалось легко вычислить телефонного хулигана. Оказалось, что звонил 35-летний петербуржец. Он проживает в соседнем от пострадавшего отеля доме. Когда полицейские пришли к нему, он был пьян. Мужчину задержали. За его проступок ему грозит уголовное дело за хулиганство. В случаи подтверждения вины он может на три года отправиться в тюрьму за ложное сообщение о теракте.

Люди часто по неизвестным причинам сообщают о минировании разных зданий в городе. Например, 1 января мужчина из-за конфликта с охраной "заминировал" Московский вокзал. Территорию вокзала осматривали специалисты Росгвардии.