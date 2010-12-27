На Колтушском шоссе из лап извращенца девушку спас случайный прохожий

Во Всеволожском районе насильник надругался над своей жертвой. Остановил издевательства местный житель, скрутив злоумышленника.

Сегодня ночью около дома на улице Балашова неизвестный напал на жительницу Всеволожска. Он накинулся на женщину, оттащил её во двор и надругался над своей жертвой. Неизвестно, чем все могло бы закончиться, если бы на помощь не подоспел случайный прохожий. Местный житель заметил насильника и поспешил вызволять попавшую в беду девушку. Мужчина скрутил извращенца и вызвал полицию.

В данный момент заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как выяснилось, злоумышленник был ранее судим за кражи и насилие. Сейчас назначена судмедэкспертиза. Выясняют детали происшествия. Ранее мы сообщали, что петербурженку изнасиловали в такси, а затем ограбили.