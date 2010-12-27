На Колтушском шоссе из лап извращенца девушку спас случайный прохожий

Сегодня ночью около дома на улице Балашова неизвестный напал на жительницу Всеволожска. Он накинулся на женщину, оттащил её во двор и надругался над своей жертвой. Неизвестно, чем все могло бы закончиться, если бы на помощь не подоспел случайный прохожий. Местный житель заметил насильника и поспешил вызволять попавшую в беду девушку. Мужчина скрутил извращенца и вызвал полицию.
В данный момент заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как выяснилось, злоумышленник был ранее судим за кражи и насилие. Сейчас назначена судмедэкспертиза. Выясняют детали происшествия. Ранее мы сообщали, что петербурженку изнасиловали в такси, а затем ограбили.