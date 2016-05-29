Житель Владикавказа готовит мясо не хуже известного Instagram повара из Турции. Видео

Мужчина из Владикавказа выложил видеоролик приготовления мяса. Манера приготовления похожа на известного Instagram повара из Турции.

Мужчина снял видеоролик по подобию известного Instagram повара из Турции.

"Фишка" приготовления - его процесс. Повар готовит виртуозно и манерно, но именно это и прославило его на весь мир. Особенно пользователей сети привел в восторг жест, которым он посолил уже приготовленное и разделанное мясо. Движение руки сразу же стало новым интернет-мемом, который значит примерно следующее: у тебя все прекрасно, но ты делаешь всё еще лучше.

Отличие осетинской "звезды" от повара из Турции Нусрет Гёкче лишь в том, что осетинец готовит на обычной кухне национальное блюдо - лывжу из баранины. Своей породией мужчина порадовал пользователей сети. И набрал тысячи просмотров.