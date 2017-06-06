Житель Сланцевского района подозревается в изнасиловании тещи

Полицейские усомнились в рассказе пенсионерки об изнасиловании

В Сланцевском районе Ленобласти 33-летнего мужчину подозревают в сексуальных преступлениях – предположительно, мужчина изнасиловал мать собственной жены. Однако у полицейских возникли некоторые сомнения в виновности подозреваемого.

Как сообщается, с заявлением в полицию обратилась сама 59-летняя женщина. Она рассказала, что днем в воскресенье, 4 июня 2017 года, зять выломал входную дверь в ее доме на Садовой улице, ворвался в дом и изнасиловал ее. Произошло это будто бы в деревне Выскатка Сланцевского района.

Полицейские приняли заявление пенсионерки и начали производство по уголовному делу. Однако, как отмечается, у правоохранителей есть некоторые сомнения в правдоподобности заявления об изнасиловании – на теле потерпевшей не имеется никаких следов насилия, а сам предполагаемый преступник был совершенно трезв.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив