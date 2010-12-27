Жителю Североморска грозит лишение свободы за жестокое убийство

Житель Североморска предстанет перед судом за нанесение своему знакомому 31 удар ножом. Молодой человек 1997 года обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
В ноябре 2016 года приятели находились в одной квартире, в ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес 31 удар ножом своему знакомому. Потерпевший, 1985 года рождения, не выдержал многочисленные удары и скончался.
Расследование уголовного дела по обвинению жителя Североморска в убийстве завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.