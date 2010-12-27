Жителю Североморска грозит лишение свободы за жестокое убийство

Мужчина 1997 года рождения нанес не менее 31 удара ножом по различным частям тела, от которых потерпевший скончался.

Житель Североморска предстанет перед судом за нанесение своему знакомому 31 удар ножом. Молодой человек 1997 года обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ноябре 2016 года приятели находились в одной квартире, в ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес 31 удар ножом своему знакомому. Потерпевший, 1985 года рождения, не выдержал многочисленные удары и скончался.

Расследование уголовного дела по обвинению жителя Североморска в убийстве завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.