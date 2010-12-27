Ростовчанин "заминировал" в Петербурге "Счастье"

Житель Ростовской области пытался добиться внимания понравившийся девушки. Решил отправить ей СМС-предупреждение о взрывчатом устройстве в ресторане. По итогу привлек внимание петербургской полиции.

В Петербурге ресторан "Счастье" на Малой Морской улице, 22 проверяли на взрывчатое устройство.

4 июня официантке пришло СМС с информации о заложенной бомбе в заведении. По ее словам мужчина, который прислал сообщение ей плохо знаком. Около двух часов дня сотрудница ресторана забила тревогу.

Посетителям "Счастья" пришлось покинуть помещение, чтобы сотрудники правопорядка проверили заведение. Но никакой бомбы или подобных взрывчатых веществ найдено не было. Спустя некоторое время ресторан продолжил работать в обычном режиме.

Стало известно, что парень, отправивший СМС, таким образом пытался привлечь внимание девушки. А по итогу добился внимания полицейских. Установлено, что подозреваемый 22-летний житель Ростовской области. За проделанный поступок парню грозит уголовное дело.

Фото: "Вконтакте" группа "БАР-РЕСТОРАН С АВТОРСКОЙ КОНДИТЕРСКОЙ СЧАСТЬЕ"