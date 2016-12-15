Житель Подмосковья устроил «рыбалку» на затопленных улицах

В интернете была опубликована забавная видеозапись, на которой запечатлен житель Московской области, плавающий на надувной лодке по затопленной улице

На московский регион сегодня обрушилась непогода, о которой накануне предупреждали синоптики. В Сети появилось видео, на котором житель подмосковных Трехгорок сел в надувную лодку и поплыл по затопленной ливнем проезжей части.

На кадрах видно,как мужчина садится в надувную лодку, готовит удочки и отправляется «рыбачить» прямо на затопленную проезжую часть. Проезжающие мимо автомобили окатывает водой находчивого жителя, но тот не обращает внимания и продолжает терпеливо ждать улова.

Напомним, в пятницу, 30 июня, московский регион накрыли мощные ливни. По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться до 03:00 1 июля.

Видео:

YouTube: Наталья Хлынцова