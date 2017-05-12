Неадекватный петербуржец выпрыгнул в окно, испугавшись врачей

Заметив медиков, молодой человек вылез в окно и исчез. Его мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Накануне днем, 11 мая, молодой петербуржец убежал из дома. В полицию обратилась мать 27-летнего мужчины с заявлением о пропаже сына. Известно, что у парня смуглое лицо и короткие волосы. Одет он был в спортивный костюм и темно-синюю майку.

В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия. Уже установлено, что молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Судя по всему, мать петербуржца вызвала медиков для осмотра сына, однако тот, испугавшись врачей, выбрался из квартиры через окно и убежал в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали, что взбухший труп мужчины выловили из ручья в Тосно. Бездыханное тело 61-летнего пенсионера пролежало в водоеме примерно полтора месяца. Сейчас оно направлено в морг для дальнейшего обследования.