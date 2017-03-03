Житель Петербурга вымогал миллионы у гражданки Финляндии

Задержанный мужчина пытался заставить женщину выплатить ему несуществующий долг в размере 50 миллионов рублей

По предварительной информации, петербуржец шантажировал гражданку Финляндии, требуя выплаты крупного долга. Госпожа фон Мессинг, которая ранее проживала в России под именем Елены Скородумовой, сообщила в правоохранительные органы о том, что мужчина преследовал ее и вымогал 50 миллионов рублей. По ее словам, она ему ничего не должна. В качестве доказательств женщина предоставила аудиозаписи разговоров с мужчиной.

Смольнинский суд рассмотрел представленные сторонами доводы и принял решение арестовать жителя Петербурга, удовлетворив ходатайство Следственного комитета. Возбуждено дело по статье 163 УК (вымогательство). Продолжается расследование обстоятельств уголовного дела, подробности пока не разглашаются. Следствие устанавливает причины, по которым мужчина решил шантажировать гражданку Финляндии, требуя от нее крупную сумму.

Видео: Piter.tv