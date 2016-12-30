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Asyaromanenkova
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Петербуржец связал жену ремнями и уехал кататься на BMW с сыном

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После ссоры гражданский муж обездвижил свою супругу ремнями, после чего взял ключи от иномарки и куда-то уехал вместе с 12-летним сыном.

Неожиданно закончилась семейная ссора в квартире одного из домов на Введенской улице. В воскресенье. 15 января, в правоохранительные органы с заявлением на своего гражданского мужа пришла женщина. Она рассказала, что конфликт с мужчиной для нее закончился тем, что он ее связал. Также по ее словам, сожитель прихватил ключи от BMW X1 и уехал в неизвестном направлении. При этом с собой он взял 12-летнего сына.

Служители закона проверяют заявление. Мужчину и несовершеннолетнего мальчика разыскивают силы полиции.

Также сегодня стало известно, что в Петербурге мальчик разбил голову во время веселья на горке. Ребенок катался в Красносельском районе Петербурга в воскресенье, 15 января. Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Состояние пациента оценивают как тяжелое. Подробности опасного инцидента выясняются.

Теги: отец похитил сына , похищение , связал ремнями , связывание , угон
Категории: Происшествия

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