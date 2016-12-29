Петербуржца осудят за пьяную стрельбу из ружья по музею

Выпивший мужчины стрелял из охотничьего ружья по музею "Городского электрического транспорта" и задел припаркованный автомобиль. Он предстанет перед судом.

В суде Василеостровского района собираются рассматривать дело местного жителя, который открыл стрельбу из окна своей квартиры. Мужчина из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в сторону городского музея.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Подсудимый живет в доме на Среднем проспекте Васильевского острова. Однажды ночью он открыл огонь по зданию трамвайного парка №3, где также находится музей "Городского электрического транспорта". К счастью, под его заряды не попали случайные прохожие и работники музея. Однако, пострадал припаркованный автомобиль.

По факту инцидента завели уголовное дело. Полицейским удалось узнать, что в момент преступления мужчина быль изрядно пьян. А это является отягчающим обстоятельством.

В пятницу устроившего стрельбу по автобусу в Кронштадте мужчину скрутили бойцы Нацгвардии. Мужчина начал стрелять сначала по дорожному знаку, а затем и по общественному транспорту. У автобуса разбилось стекло в окне. К счастью, никто не пострадал. А дебошира задержали представители закона.