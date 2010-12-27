Житель Новосибирска сломал пальцы полицейскому

Житель Новосибирска, находясь в нетрезвом состоянии, сломал полицейскому пальцы кисти и стопы.

В Новосибирске 20 февраля в правоохранительные органы поступил звонок с сообщением о избиении женщины. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов требовали задержанного о выполнении необходимых действий. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, отказался и направился к выходу, с желанием покинуть дежурную часть.

Полицейские перекрыли ему выход. Тогда задержанный кинулся на сотрудников полиции, в результате чего, один из полицейских получил переломы пальцев кисти и стопы.

На задержанного заведено уголовное дело и передано в суд по факту применения насилия в отношении представителя власти.