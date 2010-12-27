Житель Новокузнецка забил мать до смерти из-за жалоб жены

28-летний мужчина убил мать из-за жалоб жены

В Новокузнецке 28-летний мужчина убил свою мать. Он пьяным вернулся домой и узнал, что мать в очередной раз поругалась с его женой, причём она также была пьяна.

Мужчина вышел из себя и четыре раза ударил 47-летнюю женщину по голове. После этот мать обвиняемого ушла в свою комнату и больше не выходила. Утром мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Он вызвал «скорую», и врачи констатировали смерть женщины. Мужчина во всем признался следователю.

Как сообщили в региональном следственном комитете, в ходе расследования мужчина призал свою вину в полном объеме, раскаивался, сильно переживал, что поднял руку на мать.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.