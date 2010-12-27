Житель Владимирской области убил бывшую жену и покончил с собой‍

Во Владимирской области мужчина нанес бывшей жене 17 ножевых ранений, после чего совершил суицид

Ночью 20 февраля в городе Меленки во дворе жилого дома было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. На женщине была ночная сорочка и халат. По следам крови сотрудникам полиции удалось найти квартиру погибшей. В квартире было найдено тело 46-летнего мужчины, совершившего суицид.

Как выяснилось, мужчина и женщина были в разводе, но все еще проживали в одной квартире. Попытки женщины устроить свою личную жизнь приводили в гнев бывшего супруга. В ходе последнего конфликта мужчина нанес своей бывшей жене 17 ножевых ранений. Женщина выбежала из дома, но дальше идти не смогла. Она упала и скончалась от ранений. Придя в себя и осознав содеянное, мужчина покончил с собой, оставив две посмертные записки.

У супругов остался несовершеннолетний ребенок. В данный момент он под присмотром психологов. Решается вопрос о его опеке.