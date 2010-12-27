Житель Мариинска убил возлюбленную поленом и спрятал тело в диван

Житель Мариинска задержан за убийство возлюбленной поленом

В Мариинске мужчина убил свою возлюбленную поленом, а после спрятал тело в диван.

Как удалось выяснить следствию, убийство произошло 13 ноября 2016 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянению. Между ними началась ссора на почве ревности. В ярости мужчина взял в руки полено и нанёс сожительнице сильный удар по голове. Женщина скончалась на месте.

Мужчина попытался избавиться от следов преступления, бросив полено в печь и спрятав тело возлюбленной в диван. Позже злоумышленник сознался во всем другу и попросил совета, после чего решил признаться полиции.

На данный момент открыто уголовное дело, обвиняемый ожидает приговора суда.