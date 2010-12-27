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В Ленобласти пьяный убил подростка за отказ с ним выпить
Сегодня, 15:46
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Shdaria
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В Ленобласти пьяный убил подростка за отказ с ним выпить

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Пьяный избил подростка до смерти за отказ выпить с ним.

 В Волхове 19-летний парень избил до смерти несовершеннолетнего за отказ с ним выпить. 

Пресс служба УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО сообщает, что пьяный молодой человек завел разговор с подростками, которые купались в реке. Затем он предложил выпить с ним за компанию алкогольный напиток, но получил отказ. Тогда злоумышленник кинулся на старшего из компании несовершеннолетних, избил его и потащил в реку. 

Приятели пострадавшего просили помощи у взрослых прохожих, чтобы те вызвали "скорую помощь". Но оказалось, что подросток к тому времени был уже мертв.

Теги: алкоголь , избил подростка , происшествия спб , пьяный , спб новости , убил
Категории: Новости СПб Лента новостей

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