В Ленобласти пьяный убил подростка за отказ с ним выпить

Пьяный избил подростка до смерти за отказ выпить с ним.

В Волхове 19-летний парень избил до смерти несовершеннолетнего за отказ с ним выпить.

Пресс служба УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО сообщает, что пьяный молодой человек завел разговор с подростками, которые купались в реке. Затем он предложил выпить с ним за компанию алкогольный напиток, но получил отказ. Тогда злоумышленник кинулся на старшего из компании несовершеннолетних, избил его и потащил в реку.

Приятели пострадавшего просили помощи у взрослых прохожих, чтобы те вызвали "скорую помощь". Но оказалось, что подросток к тому времени был уже мертв.