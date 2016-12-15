Рядом с застреленным жителем Купчина нашли незарегистрированное ружье

Около парадной одного из домов на Загребском бульваре нашли застреленного мужчину. Недалеко от тела лежало охотничье ружье, оказавшееся незарегистрированным.

Пугающая находка ждала прохожих около парадной дома 5/3 на Загребском бульваре во Фрунзенском районе Петербурга. Около 15.35 тут нашли тело мужчины. 70-летний пенсионер, очевидно, скончался от пулевого ранение, которое обнаружили на его шее. Недалеко от трупа нашли охотничье ружье ИЖ-18. Предположительно, выстрел был произведен из него.

Предполагаемое орудие убийства оказалось незарегистрированным. Также правоохранительные органы нашли записку. Обстоятельства смерти выясняются. Проводится проверка. Тело направили в морг. Эксперты осмотрят мужчину и уточнят причину его смерти.

Подобные находки, к сожалению, не редкость для Северной столицы. Накануне Piter/tv сообщал о нескольких похожих случаях: на газоне у дома на Трамвайном нашли труп. Кроме того, гниющий труп пожилой петербурженки нашли в Невском районе.