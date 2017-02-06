Житель Купчина расстался с BMW x5 из-за долгов по кредитам

Судебные приставы арестовали автомобиль BMW x5 у жителя Купчина, который задолжал банкам около пяти миллионов рублей. Примечательно, что деньги мужчина пустил как раз на покупку автомобиля.

Судебные приставы нашли управу на злостного должника из Купчина. У мужчины арестовали его BMW x5. Эта мера были применена, так как горожанин задолжал банкам около пяти миллионов рублей.

Ранее суд постановил, что петербуржец должен выплатить банкам пять миллионов. Однако, мужчина не поспешил исполнять это предписание. За дело взялись судебные приставы. Мужчине запретили выезжать за границы России. Затем наложили ограничение на регистрацию автомобилей и недвижимости. В отношении него возбудили несколько исполнительных производств.

Так как мужчина с завидным упорством с деньгами не расставался, приставы арестовали его автомобиль. Джип находится на ответственном хранении. Если должник так и не внесет все средства, то машину пустят на реализацию. Примечательно, что взятые в кредит деньги мужчина как раз и потратил на покупку автомобиля.

Также сегодня стало известно, что приставы Петербурга списали со счета должника несколько миллионов. Суд постановил взыскать с должника около 2,5 миллионов.