В Купчине нашли пьяного мужчину с опасными порезами на предплечье

В НИИ скорой помощи рано утром привезли молодого человека с порезами на предплечье. От мужчины сильно пахло алкоголем. Подробности трагедии выясняются.

В воскресенье, 19 февраля, рано утром в больницу из парадной дома в Купчине доставили пострадавшего мужчину. На молодого человека наткнулись около шести утра на лестнице дома 36/3 на улице Олеко Дундича. У пострадавшего были резанные раны левого предплечья.

Раненного доставили в НИИ скорой помощи. Врачи отметили. Что от пострадавшего сильно несло алкоголем. Мужчина заявил медикам, что не хочет жить. Однако на его заявления не стали обращать внимания и отправили на лечение.

Удалось установить личность пострадавшего. Это открыло интересную подробность: его нашли не в парадной его дома. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

На прошлой неделе пьяный петербуржец избил женщину-медика "скорой". Бригада приехала оказывать помощь пьяному мужчине, когда на них напал его товарищ. Агрессор ударил фельдшера по голове, коллеги диагностировали у нее травмы и отправили на лечение. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали.