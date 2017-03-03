Житель Гатчины переспал со школьницей и попал под статью

28-летний мужчина попал под уголовную статью в связи с тем, что занимался сексом с несовершеннолетней школьницей, не достигшей к тому же возраста согласия.
Как следует из заявления, которое принесла в полицию мать девочки-девятиклассницы, соитие между 28-летним любителем юной плоти и девушкой-подростком произошло в декабре прошлого года, в автомобиле ВАЗ 2109.
Житель Гатчинского района стал подследственным после того, как переспал с несовершеннолетней. Сообщается, что мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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