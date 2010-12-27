Житель Бурятии бросил в полицейских действующую гранату

Мужчина бросил в полицейских действующий боеприпас. Пострадавших нет.

Жителю Бурятии, бросившему гранату в полицейских предъявлено окончательное обвинение. Инциндент произошел в августе 2016 года.

Мужчина 30 лет, находившись не в трезвом состоянии затеял семейную ссору. В ходе конфликта он бросил в супругу учебную гранату, затем взял настоящий боеприпас. Он выдернул чеку и зажав пальцем предохранительный рычаг выкрикнул "Умрем, так вместе!". Испуганная женщина сумела быстро убежать и вызвать полицию.

Прибывшие правоохранительные органы уговаривали мужчину положить гранату, но тот настаивал на своем, даже после предупредительных выстрелов в воздух.

Мужчина все таки бросил гранату в полицейских, но не попал куда намеревался. Тогда полицейский успел выстрелить и ранил мужчину в ногу.

В итоге злооумышленнику грозит срок за незаконное хранение боеприпасов и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.