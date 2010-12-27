Житель Абхазии получил 11 лет колонии за перевозку наркотиков из Сочи

41-летний гражданин Республики Абхазия Адольф Трапш судом Адлеровского района признан виновным в перевозке наркотических веществ

Как было установлено следствием, в июле 2016 года Трапш, находясь в Абхазии, созвонился с неизвестным человеком и договорился о покупке партии наркотиков. Затем мужчина перевел требуемую сумму на электронный счет продавца. После чего Трампш получил информацию о местонахождении товара. Продавец спрятал наркотики в пачку из-под сигарет, которую поместил в тайник на пересечении улиц Урожайная и Мира в Адлеровском районе Сочи.

Адольф Трампш перешел границу, доехал до Сочи, забрал груз, спрятал его в левый ботинок, после чего планировал вернуться домой. На таможне мужчина прошел паспортный контроль, но на линии «выезд из Российской Федерации» был задержан сотрудниками пограничного управления регионального ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокураторы, Адольфу Трампшу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.