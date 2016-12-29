Жилищный комитет обещает утепление фасадов 95 культурных объектов

Краткосрочный план капитального ремонта Петербурга в 2017 году включает в себя утепление фасадов по 95 культурным объектам

Заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля рассказал о том, что в краткосрочный план капитального ремонта в 2017 году включено утепление фасадов по 95 культурным объектам.

Также в программе имеется отдельная категория, в которую внесены организации, допущенные до производства работ на объектах культурного наследия. На сегодняшний день таких организаций 22. Также Алексей Бородуля сообщил о том, что прогнозные цифры на ближайшие 3 года не сильно будут отличаться от 2016.

"По сравнению с 2016 годом, сбор на капитальный ремонт увеличился на 13-15%. И простым арифметическим счетом мы понимаем, что, при сохраняющемся проценте сбора и при сохраняющейся тенденции на увеличение взноса, в 2018 году планируется +15% и в 2019 году примерно так же", - говорит Заместитель председателя Жилищного комитета.

В региональную программу на 2017-2019 гг. включен большой объем средств на ремонт 959 фасадов, 264 из которых планируется отремонтировать в 2017 году, 1706 крыш, 2 461 лифт в 647 домах, внутридомовые инженерные системы в 1 000 домов.

Все работы будут проводиться с учетом мероприятий по энергосбережению, а также с учетом синхронизации внутридомовых инженерных систем .

