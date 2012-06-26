На капитальный ремонт в Санкт-Петербурге будет выделено 10,3 млрд рублей

В Жилищном комитете подвели итоги выполнения работ в 2016 году и разработали план капитального ремонта на 3 года

26 января в Жилищном комитете СПб состоялась пресс-конференция по теме «Краткосрочный план капитального ремонта в 2017 году, итоги выполнения работ в 2016 году».



В мероприятии приняли участие заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля и генеральный директор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» Денис Шабуров.



Краткосрочный план на 2017 год сформирован на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. 6,1 миллиарда рублей – из бюджета Санкт-Петербурга, 4,2 миллиарда рублей – из средств собранных с собственников. Предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества в 1466 многоквартирных домах.



"В декабре 2016 года мы начали объявлять конкурсную процедуру на сумму 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время объявлена конкурсная процедура на сумму 2,3 миллиарда рублей, что составляет порядка 23% от всех работ, которые должны быть объявлены в рамках краткосрочного плана 2017 года. Уже состоялись первые конкурсы, подведены итоги. У нас остались ещё конкурсные процедуры, которые не объявлены по объектам культурного наследия. Здесь будут особые требования к производству работ по данным объектам, поэтому конкурсная процедура будет объявлена чуть позже", - говорит Денис Шабуров.



Алексей Бородуля заявил, что корректировок по утеплению фасадов в региональную программу в связи с ЧМ-2018 не будет внесено.

"На утепление фасадов существует определенное ограничение. Мы будем утеплять фасады исторического центра. Что касается ЧМ, программа сформирована на 3 года, она формируется исходя из плановых периодов, указанных в региональной программе. У нас нет возможности корректировать региональную программу, исходя из мероприятий, планируемых на территории города Санкт-Петербурга", - утверждает Алексей Бородуля.



Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в Санкт-Петербурге в 2016 году был выполнен на 98%.



В настоящее время Жилищным комитетом сформирован проект краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в Санкт-Петербурге в 2017, 2018, 2019 гг.