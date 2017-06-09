Жесткое видео из Новосибирска: На концерте группы "Ленинград" толпа охранников избила молодую пару

В сети появилось видео избиения охранниками фанатов группы "Ленинград" на концерте в ЛДС в Новосибирске от очевидца

В Новосибирске в городском ЛДС на концерте группы "Ленинград" сотрудники охранной фирмы отрабатывали приемы рукопашного боя на одном из фанатов и его девушке.

На опубликованных кадрах видео, которое снял очевидец инцидента, охранники бьют девушку, в том числе и по лицу. Затем за девушку бежит заступаться парень. Несколько охранников начинают жестоко избивать парня. Когда парень упал, продолжают его бить и пинать. Девушка бросается в кучу дерущихся, пытаясь защитить своего парня. Ее оттаскивает в сторону один из охранников и держит. Остальные сотрудники охранной фирмы продолжают избиение парня.

Кто-то вызвал полицию, но к приезду правоохранителей пары уже не было в ЛДС. Что послужило причиной конфликта молодой пары и сотрудников охраны доподлинно неизвестно. По непроверенным сведениям, возможно пара была под воздействием алкоголя. Пользователи социальных сетей, горячо возмущаются действиями охранников, которые превысили свои должностные полномочия.

Видео: YouTube/Роман Янчук