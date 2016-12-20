Жесткую драку двух мужчин в Волгограде сняли на видеорегистратор

В Волгограде на Елецкой улице жестоко подрались двое мужчин. Момент неравной схватки попал на видео и стал хитом Интернета.

Волгоградской полиции стоит обратить внимание на запись с видеорегистратора, которая накануне появилась в Сети. На нее попала жестокая драка двух мужчин, якобы снятая 15 января на Елецкой улице. Неизвестный автолюбитель снял на видео сцену на одном из пешеходных переходов по этой улице. Речь идет о достаточно жесткой схватке. Если замедлить видео, то можно увидеть, как сначала мужики несколько секунд машут кулаками. после чего один из "бойцов" отправляется в "нокдаун". Его соперник не успокаивается и добивает обидчика ногами. Только после этого бои прекращается и "победитель" уходить прочь.

Из-за высокой скорости движения автомобиля с регистратором разглядеть лица драчунов не представляется возможным. Более того, нам даже неизвестна причина их драки. Однако сам факт жесткого столкновения в общественном месте указывает на то, что полиции стоит обратить внимание на данное ЧП. Ранее мы писали, что убийство экс-полицейского в Самаре попало на видео.

Видео: Viva Revolution, YouTube