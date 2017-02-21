Жесткое видео из-под Мурманска: за 1 минуту мужчину два раза сбили машины

Мужчина "родился в рубашке", ему даже не потребовалась госпитализация после того, как его дважды сбили машины

Это жесткое дорожное происшествие случилось 17 февраля в первой половине дня на оживленной трассе под Мурманском.

Из-за выпавшего обильно снега, который дорожники еще не успели убрать, дорожное покрытие предоставляло опасность при движении. Цепь событий этого дорожного инцидента разворачивалась молниеносно. Женщина на иномарке не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Мужчина - "герой" этого видеосюжета не успел затормозить и врезался в эту машину.

Когда мужчина вышел выставить аварийный знак, в него влетел внедорожник. Мужчину отбросило на несколько метров. Он порывался встать, но ему не разрешили это сделать люди, которые поспешили ему на помощь. Пока он лежал на дороге, еще два автомобиля столкнулись на этом участке дороги, и одна из них по касательной толкнула пострадавшего.

Побывав в несерьезной аварии мужчина не получил и царапины, зато после ДТП его дважды сбили автомобили. При этом мужчина отделался переломом руки, травмой тазобедренного сустава, синяками и ссадинами. Все, кто знаком с этой ситуацией, в один голос утверждают, что "мужчина родился в рубашке".

Видео: YouTube