Жесткое видео из Мексики: Местные жители напали на скандального видеоблогера из России

Алексей Макеев прославился своими провокационными оскорбительными для мексиканцев видеороликами, за что и поплатился

Мексиканские СМИ опубликовали видео, на котором разъяренная толпа местных жителей города Канкун напала на дом скандального видеоблогера Алексея Макеева.

В местных СМИ сообщается, что после регулярных видео с оскорблениями в адрес граждан Мексики, терпение у местных жителей лопнуло. Толпа мужчин пришла ночью к дому, где проживал блогер и завязалась словесная перепалка, вынуждая Макеева выйти из дома. После того как Макеев вышел, его начали избивать.

Сообщается, что Макеев ранил одного из нападавших, после чего от линчевания Макеева спасла только полиция. Видеоблогер был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. По некоторым данным в СМИ, раненый мексиканец скончался.

Консул России в Мехико Дмитрий Болбат сообщает, что поступающая информация о случившемся весьма противоречива. Так же он не исключает тот факт, что Алексей Макеев психически болен.

Видео: YouTube/DJ Miguel Angel