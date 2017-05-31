Жесткое видео из Красноярска: Молодой водитель догнал бегом и нокаутировал 60-летнего нарушителя и виновника ДТП

60-летний водитель ехал по полосе встречного движения, совершил ДТП и уехал с места аварии. Пострадавший водитель бегом догнал нарушителя и одним ударом нокаутировал виновника ДТП.

Жуткое дорожное происшествие и последующие разборки 30 мая в Красноярске попали в объектив камер наблюдения.

Водитель "Тойоты" под управлением 60-летнего водителя двигался по полосе встречного движения и совершил ДТП с другой "Тойотой" под управлением 30-летнего водителя и уехал по встречной же полосе с места аварии. Молодой водитель бегом побежал за нарушителем и догнал его на следующем перекрестке. После чего открыл дверь авто и нанес удар кулаком. От удара пожилой мужчина упал. Пожилого водителя госпитализировали с серьезной травмой в больницу.

Сообщается, что водитель 1957 года рождения был ранее лишен прав на управление транспортными средствами за оставление места ДТП. Из-за того, что мужчина с травмами был госпитализирован, он не был освидетельствован на наличие алкоголя в крови.

В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД и полиции.

Видео: ВК, ЧП Красноярск