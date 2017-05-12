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Жесткое видео из Алматы: Женская драка при ребенке на публике попала на видео

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В сети появилось видео ожесточенной драки двух женщин, во время которой ребенка одной из них задели и толкнули на асфальт

В социальных сетях появилось видео ожесточенной драки между двумя женщинами в Алматы в Казахстане, которая произошла накануне, 11 мая.

 

На опубликованных кадрах две женщины отчаянно дерутся, выходя из помещения на улицу, при многочисленных свидетелях. Они хватают друг друга за одежду и волосы, при этом сильно ругаются. В один из моментов захвата женщины задели стоящего рядом ребенка. От удара малыш упал на асфальт и громко заплакал. По всей видимости, это ребенок одной из дерущихся женщин.

 

В социальных сетях огромное количество негативных комментариев в адрес этих женщин. В СМИ сообщается, что правоохранительные органы заинтересовались видео и ведут проверку.

 

Причина конфликта осталась за кадром.

 

 

Видео: Instagram/kazakh_video

 

Теги: видео , драка , жесть , казахстан
Категории: Мировые новости Происшествия Новости России Лента новостей

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