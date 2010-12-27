Жесткое ДТП: "Лада" полностью ушла под КамАЗ на КАД

В Петербурге произошло очередное жесткое столкновение машин на КАД.

На кольцевой автодороге Петербурга в районе Октябрьской набережной произошло чудовищное ДТП. Об этом сегодня, 12 мая, в социальных сетях сообщили сразу несколько очевидцев. По словам очевидцев, на КАД столкнулись КамАЗ и "Лада", которая ехала следом за грузовиком. Легковушка на высокой скорости врезалась в заднюю часть грузовика. В результате машина практически полностью ушла под КамАЗ: у нее снесло крышу и смяло половину корпуса.

На месте катастрофы работают ГИБДД и несколько машин скорой помощи. Очевидцы выкладывают в социальные сети первые фотографии страшного дорожно-транспортного происшествия. По уточненной информации, ДТП случилось на 85-м километре внешнего кольца КАД. Информация о состоянии потерпевших отсутствует. Удивительно, но сам КамАЗ от столкновения практически не пострадал.

Кстати, это не первая подобная авария за 12 мая. Ранее мы писали, что фура влетела в КамАЗ с щебнем.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург