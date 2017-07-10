Жесткое столкновение иномарок на Московском шоссе стало причиной пробки

На Московском шоссе столкнулись Mazda CX-5 и Renault Sandero.

Сегодня днем, 10 июля, в Петербурге произошла жесткая авария на Московском шоссе. ДТП с участием иномарок Mazda CX-5 и Renault Sandero случилось неподалеку от Колпинской развязки. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Люди уже выкладывают в Сеть первые фотографии и видео с места ЧП. На них можно заметить затор в зоне аварии, а также две изуродованные легковушки. Белая Mazda отброшена к обочине: у нее сильно помята передняя и левая боковая поверхности. Renault Sandero пострадал не так сильно.

На месте аварии работает скорая помощь. Врачи оказывают первую помощь водителям транспортных средств. Они живы и находятся в сознании. Однако уже по фотографиям с места ЧП понятно, что люди серьезно пострадали. Отметим, что неподалеку от места ДТП виднеется слегка поврежденный грузовик "ГАЗель". Не исключено, что он тоже поучаствовал в этом опасном ДТП.

Отметим, что по состоянию на 17.30 пробка на Московском шоссе в районе Колпино составляет 8.5 км. Средняя скорость движения внутри затора не превышает 5 километров в час.

Видео и фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВК