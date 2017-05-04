Жесткая авария на Большом Сампсониевском: водитель вылетел на тротуар через стекло

Серьезная авария произошла на пересечении Александра Матросова и Большого Сампсониевского. Машины от удара вылетели на тротуар. Сообщается, что пострадал пешеход и один из водителей.

Страшная авария произошла в четверг, 4 мая, около трех часов дня на пересечении улицы Александра Матросова и Большого Сампсониевского проспекта. Сначала очевидцы сообщили, что там сбили женщину. Но позже стали известны подробности.

Как рассказывают свидетели, по Большому Сампсониевскому неслась машина на большой скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль, поворачивавший на Александра Матросова. Удар оказался сильным: обе машины вылетели на тротуар. Один из водителей даже вылетел из салона, при этом разбив боковое стекло.

Сейчас на месте работает скорая помощь и МЧС. Водителю оказывают медицинскую помощь. Судя по фото с места события он получил травму головы. Подробностей об этом пока нет. Информации о возможной пострадавшей женщине тоже нет. Обстоятельства аварии будут выяснять специалисты.

Сегодня ночью водитель снес столб на Октябрьской набережной и уснул. Piter.tv передавал, что несмотря на безмятежное поведение участника аварии, ему все же оказывали медицинскую помощь.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург