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Жесть: под Уфой поезд на полной скорости протаранил иномарку
Сегодня, 15:58
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Butenko
12

Жесть: под Уфой поезд на полной скорости протаранил иномарку

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Под Уфой маневровый локомотив сбил иномарку.

Море снега, перевернутый Suzuki и изуродованный тепловоз. Такая картина сегодня днем, 12 января, открылась всем, кто пытался переехать черезпереезд в поселке Чесноковка под Уфой. Здесь, на улице Державной, маневровый состав на полной скорости въехал в иномарку. Судя по всему, ЧП произошло именно по вине водителя Suzuki Grand Vitara, который решил "проскочить" переезд. Ему это не удалось и автомобиль осталсяна пути у локомотива. Через несколько мгновений поезд уже въехал в бок иномарке и откинул ее в заснеженные кусты.

В социальныех сетях уже появились 3 фотографии с места события. На них видно, что удар пришелся в левый бок транспортного средства. После этого машина частично застряла между двух вагонов, но железнодорожники оказали помощь водителю. Информация о его состоянии отсутствует. 

 

 
Фото: БашДТП, VK
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Категории: Новости России Происшествия

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