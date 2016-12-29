Жесть: под Уфой поезд на полной скорости протаранил иномарку

Под Уфой маневровый локомотив сбил иномарку.

Море снега, перевернутый Suzuki и изуродованный тепловоз. Такая картина сегодня днем, 12 января, открылась всем, кто пытался переехать черезпереезд в поселке Чесноковка под Уфой. Здесь, на улице Державной, маневровый состав на полной скорости въехал в иномарку. Судя по всему, ЧП произошло именно по вине водителя Suzuki Grand Vitara, который решил "проскочить" переезд. Ему это не удалось и автомобиль осталсяна пути у локомотива. Через несколько мгновений поезд уже въехал в бок иномарке и откинул ее в заснеженные кусты.

В социальныех сетях уже появились 3 фотографии с места события. На них видно, что удар пришелся в левый бок транспортного средства. После этого машина частично застряла между двух вагонов, но железнодорожники оказали помощь водителю. Информация о его состоянии отсутствует.

Фото: БашДТП, VK