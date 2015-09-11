Женя Любич привезла в Петербург французское солнце и кусочек Антарктики

Одна из самых утончённых русских певиц Женя Любич открыла сезон концертов на крыше арт-пространства Этажи. Над центром Петербурга прозвучали всеми любимые композиции, а так же, полюбившийся всем саундтрек из фильма «Он дракон» - «Колыбельная тишины».

Сама Женя, приятно удивленная собравшемуся количеству фанатов, превратила свой концерт в настоящий творческий вечер. Она делилась историями из своей жизни, различными ситуациями, раскрывала смысл своих песен и старалась передать пришедшим их настроение, призывая танцевать или подпевать.

Кажется, сама погода сделала исключение в этот вечер, одарив собравшихся теплыми лучами солнца. Легкий аромат глинтвейна и чудесный голос певицы создали незабываемую атмосферу, словно все уже находились не в дождливом сером Питере, а на одной из крыш солнечной Франции.

«Сегодня на моих концертах гораздо больше людей, чем даже пару тройку месяцев назад. Поэтому, я могу сказать о том, что мы растем, и темпы радуют», - поделилась Любич с корреспондентами Piter.TV. На вопрос о том, увидим ли мы талантливую девушку в качестве актрисы театра или кино, она с улыбкой ответила - «Наверняка! Ждите!».

Кроме разговоров о музыке, певица раскрыла нам секрет своего головокружительного платья, что за секрет - смотрите в нашем репортаже.

Видео: Piter.tv