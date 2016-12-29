Женские бои без правил в Турецком парламенте попали на видео

Обсуждение конституционной реформы в турецком Меджлисе вылилось в потасовку между парламентариями-женщинами. Об этом сегодня, 21 января 2017 года сообщает издание Hurriyet

Также сообщается, что по итогу парламент Турции, несмотря на беспорядки, одобрил в первом чтении изменения в Конституцию‍.

Однако, в ходе заседания в знак протеста против поправок, предложенных правящей Партией справедливости и развития, женщина приковала себя наручниками к парламентской трибуне. Ей оказалась никто иная, как независимый депутат Айлин Назлиака. После этого протестующего жеста она призвала турецких законодателей отклонить проект конституционной реформы. Однако политические оппонентки Айлин попытались силой отвести ее в зал.

Между женщинами-парламентариями завязалась драка. Известно, что после рукоприкладства трем депутатам национального собрания Турции потребовалась помощь медиков.



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