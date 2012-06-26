В Москве пенсионерку избили битой до комы из-за двух тысяч рублей.

Злоумышленник нанес несколько ударов старушке в область головы и выхватил сумку с небольшой суммой денег. Женщина находится в больнице без сознания.

Недавно в Подмосковье неизвестный напал на 60-летнюю пенсионерку. Он избил старушку бейсбольной битой из-за двух тысяч рублей. Инцидент произошел на лесном массиве около поселка Десановское. Об этом пишет Life.

Злоумышленник накинулся с битой на пожилую женщину. Нанес ей несколько ударов в область головы, затем выхватил сумку и скрылся. Известно, что у старушки в сумке находилось не более двух тысяч рублей. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики констатировали о пострадавшей сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Сейчас женщина находится в состоянии комы под присмотром врачей. В данный момент заведено уголовное дело. Правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее мы сообщали, что грабитель расправился со своей жертвой при помощи бутылки из-под шампанского во Всеволожске.