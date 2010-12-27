Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском

Очевидцы сообщили об аварии на Витебском проспекте. В результате столкновения женщину зажало в автомобиле.

Во вторник, 23 мая, в первой половине дня произошла серьезная авария в южной части города. После перекрестка Витебского проспекта и Бассейной улицы столкнулись Renault Logan и "Газель". От удара иномарку выкинуло на газон.

Как сообщают свидетели, женщину в салоне легкового автомобиля зажало в салоне. Она пока не может покинуть покореженную машину и паникует. Ее успокаивают собравшиеся вокруг мужчины. Есть ли у женщины какие-либо травмы, пока не известно.

Легковушка получила серьезные повреждения: бок авто полностью смят. У "Газели" особо серьезных повреждений нет.

Ранее Piter.tv сообщал, что на КАД произошла массовая авария: Daewoo Nexia оказалась на капоте Peugeot. Всего в ДТП пострадало семь машин. О травмах у водителей и пассажиров не сообщалось.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург