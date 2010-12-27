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Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском
Сегодня, 11:27
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Asyaromanenkova
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Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском

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Очевидцы сообщили об аварии на Витебском проспекте. В результате столкновения женщину зажало в автомобиле.

Во вторник, 23 мая, в первой половине дня произошла серьезная авария в южной части города. После перекрестка Витебского проспекта и Бассейной улицы столкнулись Renault Logan и "Газель". От удара иномарку выкинуло на газон.

Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском

Как сообщают свидетели, женщину в салоне легкового автомобиля зажало в салоне. Она пока не может покинуть покореженную машину и паникует. Ее успокаивают собравшиеся вокруг мужчины. Есть ли у женщины какие-либо травмы, пока не известно.

Легковушка получила серьезные повреждения: бок авто полностью смят. У "Газели" особо серьезных повреждений нет.

Ранее Piter.tv сообщал, что на КАД произошла массовая авария: Daewoo Nexia оказалась на капоте Peugeot. Всего в ДТП пострадало семь машин. О травмах у водителей и пассажиров не сообщалось.

Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском

Женщину зажало в машине после столкновения с "Газелью" на Витебском

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария , витебский проспект , дтп , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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