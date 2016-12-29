Женщину сбили на перекрестке Новостроек и Стачек

Информации о состоянии здоровья пострадавшей нет. но на месте работают сразу две машины скорой помощи.

Очередной пешеход пострадал на дороге в Северной столице. На этот раз авария произошла на пересечении улицы Новостроек и проспекта Стачек. Предположительно, автомобиль сбил пешехода на переходе. Точной инфомрации нет, но очевидцы сообщают, что пострадавшая лежит на зебре.

На месте происшествия работают экстренные службы. В том числе две кареты скорой помощи. Информации о серьезности травм пострадавшей нет. Как и о ее приблизительном возрасте.

Пока не понятно, по чьей вине произошла авария. Водитель ли спешил на запрещающий сигнал светофора, или женщина переходила в неположенное время. Подробности аварии уточняются.

Сегодня мы также сообщали, что появилось видео массового ДТП с участием легковушек и грузовика в Красном Селе. Легковушка выехала на главную дорогу прямо под колеса грузовика. Он затормозил, а сзади в него прилетела другая машина. Этот автомобиль отлетел на парковку около дороги, где протаранил "Газель".