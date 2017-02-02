Похитительницу ребенка в коляске поймали в Петербурге

Женщина украла двухлетнего ребенка в коляске в Петергофе. Вместе с малышом она успела добраться до юго-западных районов Северной столицы, где ее и задержали.

Полицейские выследили и задержали женщину, похитившую коляску с двухлетним ребенком. За это время похитительница уже успела добраться до юго-западных районов Петербурга. Злоумышленница с чужим ребенком на руках решила прокатиться в общественном транспорте. Правоохранители остановили женщину в Кировском районе.

По предварительной информации, мальчик чувствует себя хорошо. Он находится в 31-ом отделении полиции. На месте происшествия работали специалисты Следственного комитета. Устанавливаются подробности инцидента. Но самое главное: причины этого поступка.

Ранее в четверг, 2 февраля, город взбудоражила новость: от школы на Эрлеровском бульваре в Петергофе украли коляску с ребенком. Мать сказала, что на десять минут отошла от ребенка, а когда вернулась уже ни коляски, ни сына не нашла. Чуть позже были опубликованы приметы женщины, похитившей коляску с ребенком в Петергофе.