Коллектора из Петербурга наказали за излишнюю инициативность

Прокуратура Кировского района потребовала от коллекторской фирмы наказать сотрудницу, которая связывалась с должниками нарушая закон.

Жительница Петербурга пожаловалась в прокуратуру Кировского района на коллектора. Сотрудница ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" писала женщине на личную страницу в социальной сети. При этом в сообщении не было данных о кредиторе и представляющем его лице.

Оказалось, что коллектор проявила инициативу и нашла должницу в социальных сетях самостоятельно. Так как женщина не указывала ссылку на нее в контактных данных. Поэтому общение через этот канал невозможно из-за трудностей с определением личности.

Кроме того, за коллектором оказался еще одна погрешность. Она звонила другому должнику по 2-3 раза в день и больше семи раз в неделю. Это нарушает закон. Поэтому прокуратура направила руководству компании по взысканию долгов представление. В результате старшего специалиста по выездному взысканию задолженности привлекли к дисциплинарной ответственности.