Женщина в Южно-Сахалинске собиралась спрыгнуть с высоты

Данный инцидент попал на видео

Сообщается, что сотрудникам спасательных служб удалось проникнуть в квартиру к пострадавшей и занести её в помещение.

Сегодня, 25 апреля, жители одно из районов города Южно-Сахалинска наблюдали жуткую картину.

Женщина стояла на балконе 4 этажа 5ти этажного жилого дома на наружной стороне и собиралась спрыгнуть. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов уговаривали ее вернуться в квартиру. А затем вскрыли дверь квартиры и затянули женщину внутрь.

Каковы причины такого поступка предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Накануне, 24 апреля, Piter.TV сообщал, в Москве упал из окна 5 этажа артист Казимир Лиске. От полученных травм Казимир скончался в больнице.

Видео: YouTube/АСТВ