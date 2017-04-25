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Женщина в Южно-Сахалинске собиралась спрыгнуть с высоты

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Данный инцидент попал на видео

 

Сообщается, что сотрудникам спасательных служб удалось проникнуть в квартиру к пострадавшей и занести её в помещение.

Сегодня, 25 апреля, жители одно из районов города Южно-Сахалинска наблюдали жуткую картину.

Женщина стояла на балконе 4 этажа 5ти этажного жилого дома на наружной стороне и собиралась спрыгнуть. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов уговаривали ее вернуться в квартиру. А затем вскрыли дверь квартиры и затянули женщину внутрь.

Каковы причины такого поступка предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

 

Накануне, 24 апреля, Piter.TV сообщал, в Москве упал из окна 5 этажа артист Казимир Лиске. От полученных травм Казимир скончался в больнице.

Видео: YouTube/АСТВ

 

Теги: видео , жесть , очевидцы , падение с высоты
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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