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Женщина с полицией разыскивала сбежавшего после ссоры мужа

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Жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы, заявив, что у нее пропал супруг. Выяснилось, что мужчина в гневе на жену сбежал в Норвегию

 По предварительной информации, супруги находились в разводе, но время от времени встречались. Мужчина в возрасте 60-ти лет, который является гражданином Норвегии, приехал в Петербург в гости к женщине 18 декабря и остановился у нее в квартире. Некоторое время бывшие муж и жена общались без конфликтов, но 25 декабря после распития спиртного, вспыхнула бурная ссора. После этого мужчина ушел и более не вернулся в квартиру бывшей супруги. Женщина, обеспокоенная долгим отсутствием экс-мужа, обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли пропавшего. Выяснилось, что разгневанный мужчина не захотел больше общаться с женщиной после ссоры,  поменял обратный билет на более раннюю дату и вернулся домой, в Норвегию, но не сообщил об этом бывшей жене. 

 
Теги: норвегия , петербург , полиция , пропажа , супруги
Категории: Новости СПб Происшествия

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