Женщина с полицией разыскивала сбежавшего после ссоры мужа

Жительница Петербурга обратилась в правоохранительные органы, заявив, что у нее пропал супруг. Выяснилось, что мужчина в гневе на жену сбежал в Норвегию

По предварительной информации, супруги находились в разводе, но время от времени встречались. Мужчина в возрасте 60-ти лет, который является гражданином Норвегии, приехал в Петербург в гости к женщине 18 декабря и остановился у нее в квартире. Некоторое время бывшие муж и жена общались без конфликтов, но 25 декабря после распития спиртного, вспыхнула бурная ссора. После этого мужчина ушел и более не вернулся в квартиру бывшей супруги. Женщина, обеспокоенная долгим отсутствием экс-мужа, обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли пропавшего. Выяснилось, что разгневанный мужчина не захотел больше общаться с женщиной после ссоры, поменял обратный билет на более раннюю дату и вернулся домой, в Норвегию, но не сообщил об этом бывшей жене.