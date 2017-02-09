Женщина получила смертельные ожоги при попытке потушить пожар на Ленинском

Петербурженка погибла в парадной дома на Ленинском проспекте. Женщина получила ожоги, когда пыталась потушить полыхающий мусор.

Трагедией закончился небольшой пожар на Ленинском проспекте. Около половины десятого в дом 147, корпус 5 на указанной улице вызвали сотрудников МЧС. На лестничной клетке горел мусор, было задымление. Уже в 09.47 возгорание удалось ликвидировать.

Однако такой небольшой пожар не обошелся без пострадавших. Жительница дома решила самостоятельно справиться с возгоранием. Однако пламя перекинулось на одежду. В результате инициативная женщина получила ожоги. Раны оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщает Life, правоохранительные органы проводят проверку трагедии. Выясняются причины возгорания и подробности всего случившегося.

Минувшей ночью четыре пожарных расчета тушили двухкомнатную квартиру на Гранитной. Огонь охватил одну из комнат и коридор жилья. Полыхающую мебель, скарб и стены тушили более полутора часов. Информации о пострадавших в результате инцидента не было.