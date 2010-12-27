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Спектакль "Женитьба"
Сегодня, 19:00
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Butenko
399

Спектакль "Женитьба"

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Театр на Васильевском приглашает петербуржцев на классическую постановку произведения Н.В. Гоголя.

 Пьеса «Женитьба» в постановке Владимира Туманова на сцене Театра на Васильевском - это многофактурная интерпретация классики с нетривиальным распределением ролей и оригинальными постановочными трюками, гармонирующими с художественным оформлением, созданным рукой знаменитого сценографа, лауреата Государственной премии РФ, премий «Золотой софит» и «Золотая маска», Семена Петухова.

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Категории: Театр

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