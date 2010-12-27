Железная балка едва не убила водителя машины в массовом ДТП на Софийской

Два автомобиля и троллейбус столкнулись на Софийской улице. В результате аварии одна из машин улетела в ограждение, а металлический фрагмент забора чудом не убил водителя.

Массовая авария произошла на Софийской улице в среду, 15 февраля. По словам очевидцев, около МФЦ не смогли разъехаться две легковые машины и троллейбус. В результате столкновения одна из легковушек улетела в металлическое ограждение. Забор развалился и сильно помял авто. Одна из металлических балок вошла в лобовое стекло. Чудом часть ограды замерла между водительским и пассажирским сидениями.

Свидетели заявляют, что водитель серебристой машины, в которую и вошла балка, сильно пьян.

Троллейбус следовал по 35 маршруту. Пассажиров пришлось высадить. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Но один из очевидцев аварии заявил, что кого-то увозили на скорой помощи.

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург