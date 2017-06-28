Жалобно мяукающие и мурлыкающие гепарды покорили интернет

Автор видео изумлен открытием: он всю жизнь думал, что эти хищники могут только рычать

В Twitter на днях появилось коротенькое видео с мяукающими хищниками, которое набирает популярность в интернете.

Автор видео снял на камеру гепардов, которые жалобно мяукали и мурлыкали, совершенно как домашние кошки. По всей видимости, обитатели зоопарка просили вкусняшек от посетителей. В подписи к видео автор написал: "Я не знал, что гепарды мяукают. Всю жизнь думал, что они только рычат. Вся предыдущая жизнь была ложью!"

Видеоролик стремительно набирает популярность. Только в Twitter ролик ретвитнули 55 тысяч раз. Видео набрало 86 тысяч "лайков" и тысячи восхищенных комментариев.

Напомним, Piter.TV в середине июня показывал видео с новорожденными гепардами в Пражском зоопарке.

Видео: Twitter/hoewever